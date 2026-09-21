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Газета.ру

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Врач Маматов: снизить реакцию на смену погоды поможет контроль самочувствия

Врач Маматов: снизить реакцию на смену погоды поможет контроль самочувствия

На фоне резкого изменения температуры и атмосферных условий человек может столкнуться с усилением головной боли, сонливости, а также с перепадами давления и слабостью.

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