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Нойер о 0:0 с «Копенгагеном»: «Прибавили во 2-м тайме, заиграли активнее, но этого оказалось недостаточно – явных моментов не было»

Нойер о 0:0 с «Копенгагеном»: «Прибавили во 2-м тайме, заиграли активнее, но этого оказалось недостаточно – явных моментов не было»

«Мы ожидали увидеть очень дисциплинированный «Копенгаген». Так они и сыграли. Нашу игру можно сравнить со смешиванием цемента.

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