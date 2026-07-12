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Смена тактики ракетно-дроновых ударов России приравняла Киев к Харькову

Смена тактики ракетно-дроновых ударов России приравняла Киев к Харькову

В Киеве стало хуже, чем в Харькове, жалуются украинцы. Как пишет французская пресса, Россия поменяла тактику ракетных и дроновых ударов по Украине, что привело к негативным последствиям для столицы Украины.

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