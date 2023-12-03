Какую елку выбрать к Новому году? Живую или искусственную, и какую именно в том или другом случае? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сопоставить несколько факторов, пишет Общественная Служба Новостей.
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