FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом

Расширение Германией военных поставок на Украину, в том числе передача дальнобойных ракет Taurus, оказалось под вопросом после обнародования Россией переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет Financial Times.
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