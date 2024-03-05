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Daily Moscow

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FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом

FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом

Расширение Германией военных поставок на Украину, в том числе передача дальнобойных ракет Taurus, оказалось под вопросом после обнародования Россией переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, пишет Financial Times.

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