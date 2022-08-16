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Летчики оперативно-тактической авиации ЮВО выполнили учебные задачи в небе Армении

Летчики оперативно-тактической авиации ЮВО выполнили учебные задачи в небе Армении

Экипажи выполнили элементы сложного и высшего пилотажа – боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, петлю Нестерова.

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