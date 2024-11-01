США задумали получить доступ в Черное море через Дунай – Патрушев AlexCoderСША задумали получить доступ в Черное море через Дунай – Патрушев AlexCoder Американцы продолжают наращивать эскалацию Раскрыт очередной коварный план вашингтонской администрации и ее союзников по НАТО.
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