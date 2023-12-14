Двум подросткам в Петербурге распылили в лицо перцовые баллончики

Один школьник получил ожоги слизистых оболочек, второй — аллергический конъюнктивит. Во вторник в дежурную часть поступило заявление воспитателя детсада, которая попросила привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые нанесли телесные повреждения её сыну.