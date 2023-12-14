Двум подросткам в Петербурге распылили в лицо перцовые баллончики

Один школьник получил ожоги слизистых оболочек, второй — аллергический конъюнктивит. Во вторник в дежурную часть поступило заявление воспитателя детсада, которая попросила привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые нанесли телесные повреждения её сыну.
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