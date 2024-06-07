Пушилин назвал будущую конференцию по Украине в Швейцарии симулякром

Конференция по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти с 15 по 16 июня в Швейцарии, является "симулякром", поскольку невозможно говорить предметно в отсутствии одной из сторон противостояния, в данном случае - России.
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