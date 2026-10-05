Over 250,000 Visas Revoked During Trump's Second Term Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, The State Department said on Oct.
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