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Спички - не игрушка

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Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

Что Трамп-то животворящий делает! В США еще не подведены окончательные итоги президентских выборов (хотя в победе Трампа уже не сомневается даже Камала Харрис, не говоря о Байдене, который вряд ли в курсе), а на Украине уже бухнулись перед ним на колени и «живота просят», как режиссер Якин у «боярыни» перед лицом Ивана Васильевича.

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