Петербургские врачи спасли палец юного велосипедиста

В Петербурге восьмилетний мальчик на велосипеде сломал палец, столкнувшись с самокатом. Врачам пришлось вправить фалангу и зафиксировать кость металлическими конструкциями В четверг, 8 октября, восьмилетний мальчик на велосипеде столкнулся с электросамокатом.