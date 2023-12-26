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Правительство РФ обязало регионы пересмотреть тарифы на электричество

Правительство РФ обязало регионы пересмотреть тарифы на электричество

Global Look Press/Fabian Strauch/dpa Российское правительство утвердило меры, в соответствии с которыми регионы страны должны будут перевести потребителей на новые тарифы за электроэнергию, они будут расти при увеличении потребления, сообщает "Коммерсантъ".

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