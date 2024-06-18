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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-вратарь клубов НХЛ Эллиотт завершил карьеру. Он будет заниматься развитием голкиперов и скаутингом в «Сент-Луисе»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что Эллиотт принял предложение клуба о работе.

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