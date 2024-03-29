Mash: ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали с инсультом

Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Московской области после диагностирования инсульта. Как сообщает Mash, 23 марта мужчина вызывал скорую помощь, но изначально отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.
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