На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феном.
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На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феном.
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