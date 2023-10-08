WSJ: Израиль попросил Египет помочь с освобождением плененных граждан

ТАСС/Zuma Израильские власти обратились к Египту, попросив о посредничестве в деле освобождения взятых в плен боевиками палестинского движения ХАМАС граждан страны, сообщила в воскресенье, 8 октября, газета The Wall Street Journal.
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