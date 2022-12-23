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«Ман Сити» победил «Ливерпуль», «Реал» может потратить миллиард евро на Мбаппе, сын Кадырова в MMA, рекорд Овечкина по броскам и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» дома победил «Ливерпуль» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги. Холанд снова забил! Уже известны пары 1/4 финала.

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