Мировое обозрение

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Останки человека, жившего 48 тыс. лет назад, нашли на юге Казахстана (видео)

Останки человека, жившего 48 тыс. лет назад, нашли на юге Казахстана (видео)

Артефакты эпохи палеолита обнаружили ученые в пещере Туттыбулак, расположенной на горе Боралдай Байдибекского района в Туркестанской области.

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