В районе харьковского аэропорта уничтожена иностранная система ПВО

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении российскими военными в районе харьковского аэропорта иностранной системы противовоздушной обороны (ПВО) зенитного типа, с помощью которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь по российскому дрону «Герань».
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