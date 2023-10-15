Инновагоны укатились с сети РЖД. Кузбасс занимает место на БАМе. Московский монорельс потеряет управление. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы Кузбасса вывезти в 2024 году 60 млн тонн угля на восток и распоряжение Владимира Путина проработать создание нового транспортного коридора Россия — Китай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии