Брюс Уиллис больше не способен говорить😭 Об этом сообщила его дочь Таллула Уиллис. В 2023 году актеру поставили диагноз фронтотемпоральная деменция.
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Брюс Уиллис больше не способен говорить😭 Об этом сообщила его дочь Таллула Уиллис. В 2023 году актеру поставили диагноз фронтотемпоральная деменция.