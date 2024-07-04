В Кузьминках починили подъёмник для инвалида в подъезде

Мосжилинспекция помогла жителю Кузьминок добиться починки платформы для инвалидов в подъезде. Как рассказали в пресс-службе МЖИ, заявитель пожаловался на неисправность подъёмника и бездействие управляющей компании дома.
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