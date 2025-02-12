Руководство Израиля предъявило палестинскому движению ХАМАС ультиматум относительно освобождения заложников

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
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