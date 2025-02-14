В Челябинске задержали начальника отделения ГАИ, крышевавшего перевозчиков

Сотрудника Госавтоинспекции задержали в Челябинске за взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела ГАИ по Челябинску, подозреваемого в получении взяток в значительном и крупном размерах.