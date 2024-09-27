27.09.24==Да что ж мы делаем!" - Царёв призвал власть одуматься. Путин начал действовать?

Политик Олег Царев в своем очередном выступлении признался, что недоумевает, почему ответственные чиновники из финансово-экономического блока до сих пор не проработали и не реализовали меры в ответ на санкционное давление Запада.
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