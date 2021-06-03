Как выглядели языческие храмы

ДрузьяРелигияКак выглядели языческие храмыhttps://artsgtu В средневековых хрониках, как в немецких, так и датских, можно встретить удивительную картину.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКожистая черепаха: Их рот — это портал в Ад Животина не только самая большая черепаха в мире, но и одна из самых больших рептилий на планете. Средняя длина черепахи — 2,1 метра, а вес — более полутоны. Казалось бы: при таких габаритах зверь должен быть медлительным, стало быть, и булки можно расслабить. Но, к сожалению, тем, кто так решил, уже и расслаблять нечего. Наша героиня, несмотря на весь свой гигантизм, способна развивать скорость до 35 км/ч. Да, до гоночных скоростей не дотягивает, но этого вполне достаточно, чтобы успешно догнать чей-либо попец. На самом деле, вид этого создания не внушает ужас. Более того, многим этот гигант покажется душкой. Но не ведитесь на милые глазки! Как и большинство девушек, очаровательной лут остаётся лишь до тех пор, пока не откроет свой рот. Жуткое зрелище, не так ли? Эти отростки служат животному своеобразными зубами. Ими оснащена не только глотка, но и весь пищевод. Представляю, как бы пришлось мучиться черепашьим стоматологам! Как вы могли заметить, вся эта прелесть направлена внутрь. Такое устройство позволяет нашей гостье успешно проталкивать скользкую пищу прямиком в желудок. В рацион рептилоидного гиганта входят мелкая рыба, ракообразные, водоросли и медузы.Ирина ЧерноваТак пора уже восстановить капища наших Богов⚠️🔮Комментировать
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