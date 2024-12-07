Алексей Потехин назвал Сергея Жукова тяжелым человеком

Фото:«Новый очаг» Новости дня за сегодня сообщают о том, что Алексей Потехин, один из основателей культовой группы «Руки Вверх!», поделился своими воспоминаниями о сотрудничестве с Сергеем Жуковым и о том, как их пути разошлись.