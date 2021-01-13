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Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева - Стоп музыка | Премьера клипа 2021

Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева - Стоп музыка | Премьера клипа 2021

Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева – «Стоп музыка»! Премьера клипа!   Назад в 90-е! Туда, где музыка и кино – на пленке, в моде - яркие наряды и прически с начесом, молодежь коллекционирует стикеры от жевательных резинок, а главное место для романтических свиданий - дискотеки… Новый клип Ислама Мальсуйгенова и Зульфии Чотчаевой переносит зрителей именно в те времена, под хорошо знакомую многим композицию «Стоп музыка», которая получила, благодаря артистам, новую жизнь.

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