Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева - Стоп музыка | Премьера клипа 2021

Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева – «Стоп музыка»! Премьера клипа! Назад в 90-е! Туда, где музыка и кино – на пленке, в моде - яркие наряды и прически с начесом, молодежь коллекционирует стикеры от жевательных резинок, а главное место для романтических свиданий - дискотеки… Новый клип Ислама Мальсуйгенова и Зульфии Чотчаевой переносит зрителей именно в те времена, под хорошо знакомую многим композицию «Стоп музыка», которая получила, благодаря артистам, новую жизнь.