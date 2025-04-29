Российский сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков заявил, что воинственно настроенную Германию после поражения в двух мировых войнах ожидает третье поражение в войне, которую она поддерживает на Украине.