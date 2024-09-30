В России приступили к разработкам новых разведывательных беспилотников на замену комплексам «Орлан-10» и «Орлан-30»

Российские войска в зоне СВО активно используют разведывательные беспилотники семейства «Орлан», но в ближайшем будущем их заменят более совершенные беспилотники, разработка которых идет в Специальном технологическом центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии