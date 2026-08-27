Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей

Украинский историк Марта Гавришко 27 августа жестко раскритиковала главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, заявившего, что мобилизацию женщин пока не надо проводить, потому что еще не исчерпан мужской ресурс .
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