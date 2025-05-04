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Владимирские новости

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Во Владимире ограничили скорость электросамокатов

Во Владимире ограничили скорость электросамокатов

С мая в городе начала действовать карта с новыми правилами для электросамокатов: теперь пешеходам должно быть безопаснее — скорость ограничат, парковку ужесточат, а нарушителей будут штрафовать сразу несколько городских служб.

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