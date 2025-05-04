Во Владимире ограничили скорость электросамокатов

С мая в городе начала действовать карта с новыми правилами для электросамокатов: теперь пешеходам должно быть безопаснее — скорость ограничат, парковку ужесточат, а нарушителей будут штрафовать сразу несколько городских служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)