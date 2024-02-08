МИД заявил, что не позволит Киеву заблокировать работу ОЧЭС

Москва не позволит Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в четверг, 8 февраля, замглавы МИД РФ Александр Панкин.
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