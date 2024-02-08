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МИД заявил, что не позволит Киеву заблокировать работу ОЧЭС

МИД заявил, что не позволит Киеву заблокировать работу ОЧЭС

Москва не позволит Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в четверг, 8 февраля, замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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