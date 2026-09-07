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Пункт-А

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Завотделением астраханской больницы имени Кирова надел погоны военного медика

Завотделением астраханской больницы имени Кирова надел погоны военного медика

Заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №3 им. С.М. Кирова Адил Казимагомедов отправился служить в военном госпитале.

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