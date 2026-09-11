«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина сравнила себя со святой из-за ситуации с мошенниками и последовавшей травлей

Она заявила, что её «закидали камнями», хотя сама пострадала от действий аферистов. Кажется, певица не совсем понимает (или не хочет понимать), что её закидали фекалиями камнями совсем не из-за того, что она оказалась пострадавшей, а за то, что попыталась сделать пострадавшими других.