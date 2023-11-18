В Санкт-Петербурге состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения советского и азербайджанского государственного, партийного и политического деятеля, третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева прошел в Таврическом дворце Петербурга.
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