Мирослава Бердник: Суд начал рассмотрение дела против одной из организаторов провокаций под Лаврой

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Не прошло и двух лет, как суд начал рассмотрение дела против одной из организаторов провокаций под Лаврой Арины Арьевой, депутату Киевсовета от «Евросолидарности», главе молодежного крыла «ЕС» по Киеву и дочери нардепа Арьева, Напомню фабулу: 27 ноября 2022 года Арина Арьева, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения сбила на переходе женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения.