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Журналист Карлсон назвал условие Бориса Джонсона для интервью с ним

Журналист Карлсон назвал условие Бориса Джонсона для интервью с ним

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон согласился на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, если тот заплатит ему $1 млн за беседу, в которой политик рассказал бы о своем отношении к украинскому конфликту.

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