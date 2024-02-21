Журналист Карлсон назвал условие Бориса Джонсона для интервью с ним

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон согласился на интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, если тот заплатит ему $1 млн за беседу, в которой политик рассказал бы о своем отношении к украинскому конфликту.
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