Семья Очиргоряевых прибыла на участок в Элисте верхом на верблюдах

Семья Очиргоряевых, владельцы фермы "Верблюжий остров", приехала в Элисту на избирательный участок на верблюдах, продемонстрировав национальный колорит и любовь к традициям Калмыкии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Химках 19-летня...
- Криминалист Игнат...
- История Коли Мяго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым