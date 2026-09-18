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Царьград

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Семья Очиргоряевых прибыла на участок в Элисте верхом на верблюдах

Семья Очиргоряевых прибыла на участок в Элисте верхом на верблюдах

Семья Очиргоряевых, владельцы фермы "Верблюжий остров", приехала в Элисту на избирательный участок на верблюдах, продемонстрировав национальный колорит и любовь к традициям Калмыкии.

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