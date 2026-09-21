Наблюдатели ПА ОДКБ подписали итоговое заключение по выборам в Госдуму РФ

Группа международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ завершила мониторинг выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, состоявшихся с 18 по 20 сентября, и представила итоговое заключение.
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