В Госдуме предложили единый стандарт соцпомощи участникам СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о введении единого федерального стандарта социальной поддержки участников спецоперации и их семей, передает ria.
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