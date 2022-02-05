Лондон больше не надежная гавань!

– Пацаны, нужно что-то срочно решать! О санкциях англичан против нас уже все слышали? – Слышали? Да, я их сам видел, при мне печатали, пока я рядом с машинисткой торшер изображал! Это полный абзац и караул! – По ходу наши денежки кто-то решил отжать по беспределу! И справедливостью английского правосудия тут даже не пахнет, жахнут сразу и под корень! Я даже знаю, кто все это замутил! – Путин? Ты гонишь! Руки у него коротки дотянуться до Лондона! У нас тут на десять кругов все проплачено, за нас мазу сам премьер-министр тянет! Если надо, мы королеве… – О королеве ни слова, это святое! Боже, храни королеву! – Ишь, как запел, Рома! Думаешь, она за тебя впряжется? Не, пацаны, если прям сейчас не решим вопрос, останемся в понедельник босыми и голыми! Предлагаю скинуться и купить что-то большое подальше от Англии, чтобы это никак нельзя было конфисковать за здорово живешь! – Миша, ага, давай купим Африку – в Африке гориллы, злые крокодилы… как потом делить будем? Кто Сахару заберет себе? – А я предлагаю не мудрствовать лукаво и отдать деньги на благотворительность! Людям это нравится, на налогах сэкономим, нас на руках будут носить за такое благое дело! Мы же вместе можем всю планету накормить, обуть и одеть! – Алишер, намекни, кто именно будет распорядителем фонда? По туманному взгляду вижу, у тебя уже и бумаги готовы, и люди заряжены, и денежки твои там уже лежат! Ты же у нас самый хитрый, всегда нос по ветру держишь! – Рома, не советуй другим того, чего не сделал бы сам! Ты против идеи в принципе? Одна подпись и ваши деньги в надежной гавани моего личного фонда! Никто, обещаю, даже английская королева, не сможет дотянуться до ваших денег! – Алишер, а мы сами сможем? – Конечно, Миша, я буду устраивать вам экскурсии и даже дам их потрогать! Один раз! Обещаю! Шутка! Конечно, все будет по справедливости! Свой своего не обидит, так? Поймите, пацаны, завтра их у вас тупо заберут, а сегодня есть шанс переложить их в карман, из которого еще никто ничего не смог забрать! Вы же меня знаете! – Вот это и напрягает, Алишер! Одно дело, когда тебя берут на гоп-стоп – пусть и английская королева, но это по понятиям! Другое, когда сам, как лох, отдаешь собственные деньги дяде! – Не, ну, с деньгами как-то еще можно порешать, это ведь, по большому счету – всего лишь запись на счетах, сегодня здесь, завтра там, а послезавтра с собаками не найдешь.