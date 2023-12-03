Российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника на Черниговщине

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила группу пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины в Черниговской области, одного из сотрудников погранслужбы взяли в плен, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинские каналы.