Российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника на Черниговщине

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила группу пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины в Черниговской области, одного из сотрудников погранслужбы взяли в плен, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинские каналы.
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