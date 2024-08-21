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Русский Днепропетровск

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  • Александр Ляшенко
    Бред от заёбаДроновод
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    Но укропы терпят всё!Главное они недоумки Украины Януковича за шапки скинули,для них это главное!Свора Зеленского ...
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До штурма Покровска осталось не более двух недель: ВСУ не могут сдержать наших бойцов

Александр Ситников 20 августа 2024 г., 21:06   Самостийные эксперты заявили об эффекте домино, когда потеря одного села захисниками приводит к драпу из двух-трех соседних Западные наблюдатели сообщают, что армия России стремительно продвигается к последним городам западного Донбасса — Мирнограду, Покровску/Красноармейску, Курахово, Селидово и Украинску, за которыми открывается стратегический простор для ВС РФ.

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