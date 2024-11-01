Александр Друзь прокомментировал гибель звезды «Что? Где? Когда?» Черемисинова

В конце октября клуб «Что? Где? Когда?» подтвердил, что Андрей Черемисинов скончался. За более чем семь лет работы в программе он представлял Госкорпорацию «Росатом», защищал интересы знатоков и вручал приз «Хрустальный атом».
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