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Александр Друзь прокомментировал гибель звезды «Что? Где? Когда?» Черемисинова

В конце октября клуб «Что? Где? Когда?» подтвердил, что Андрей Черемисинов скончался. За более чем семь лет работы в программе он представлял Госкорпорацию «Росатом», защищал интересы знатоков и вручал приз «Хрустальный атом».

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