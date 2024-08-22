Как поднимают флаги в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации. «Петербургский дневник» побывал на берегу Финского залива, где установлены три флагштока, и выяснил, когда и при какой погоде поднимают эти стяги, сколько они весят и как часто ткань меняют на новую Три самых высоких в мире надводных флагштока появились в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в 2023 году.