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Царьград

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Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир в мешке для трупов

Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир в мешке для трупов

Потерявшего сознание мужчину медики считали мертвым около 45 минут.Побывавший в состоянии клинической смерти бывший бодибилдер и тиктокер с ником @after.

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