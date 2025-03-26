Юрист Адамс рассказал о новых правилах приготовления пищи на открытом огне с 1 сентября 2025 года

Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru сообщил, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на приготовление пищи и сжигание отходов вне специально оборудованных мест.
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