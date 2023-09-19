В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы с потребителями за 8 месяцев

На оперативном совещании руководителей ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» генеральный директор Обществ Игорь Маковский обратил особое внимание на динамику обращений жителей 20 российских регионов за прошедшие 8 месяцев 2023 года.